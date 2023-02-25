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Antrenörler Derneği Olağanüstü genel kurula gidiyor

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Antrenörler Derneği Olağanüstü genel kurula gidiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim   Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında olağan üstü genel kurul kararı aldı.
Bazı Maddelerde Değişime Gidilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar arasında “Olağan Üstü Genel Kurul” tarihini belirleyerek 2 Mart Perşembe 2023 akşamı saat 18:00 de Dernek lokalinde yapılacağını duyurdu. Yapılacak olan olağan üstü genel kurulda tüzük maddelerin iki üç değişikliğin yapılacağı ve 24 yıl üst üste başkanlık yapan Süleyman Göktaş, onursal başkanlık için üyelerin onayına sunulacak
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