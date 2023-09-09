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Antrenörler Derneği Kupası Miracle Değirmenlik’in

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Antrenörler Derneği Kupası Miracle Değirmenlik’in
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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği  (KKTFAD) adına ilk kez oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik ve Dems Cons. Çanakkale takımları Atatürk stadında karşı karşıya geldi. Miracle Değirmenlik takımının bir de penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmanın sonunda Miracle Değirmenlik rakibini 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Hüseyin Deynekli(2), Şükrü Erdoğan ve Murat Ormancı kaydetti.
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