Antrenörler Derneği ayın başarılı antrenörlerini ödüllendirdi

Futbol Antrenörleri Derneği, almış olduğu kararla 5 haftalık (6-10. hafta) değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörlerini belirleyerek ödüllerini verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirdi. Yönetim almış olduğu kararla 5 haftalık (6-10. hafta) değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörlerini belirleyerek ödüllerini verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörlerine ödül töreninde Aksa süper ligde Cihangir, Aksa 1. Ligde Esentepe, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Aksa 1. Lig A2’de Esentepe, Miracle Değirmenlik, Asbuzu U16 ligi 1. Grup Baf Ülkü Yurdu, 2. Grup Yenicami, 3. Grup Türk Ocağı, 4. Grup Mesarya, 5. Grup Yonpaş Dumlupınar, 6. Grupta 1461 İskele Trabzonspor, Pera Larnaka Gençler Birliği takımlarında görev yapan toplam 21 teknik adamlar katılarak ödülleri verildi.

“ANTRENÖRLERİMİZİN MOTİVASYONUNU YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, ödül töreninden önce kısa bir konuşma yaparak öncelikle ödül törenine katılan antrenörlere teşekkür ederek, bizim hedefimiz antrenörlerimizin motivasyonunu en yüksek seviyede tutmaktır dedi. İlk 5 haftadan sonra ikinci 5 haftada (6-10 hafta) başarılı olan arkadaşlarımızı karınca kararınca ödüllendirmeye çalıştıklarını belirten Hasan Topaloğlu, ancak bu akşam ödül alacak birçok arkadaşımızın katılım göstermemesi bizleri üzmüştür diyerek bizim özverili çalışmamıza saygı gösterip katılmalarını beklediklerini dile getirdi. Dernek adına çalışmalarımız hızla devam ettiğini ifade eden başkan Hasan Topaloğlu 2023/2024 sezonu öncesi Salamis Bay ContiResortHotel’de 5-6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde seminerimizi gerçekleştirmek istiyoruz diyerek farklı, farklı hocalarımızı daha önce olduğu gibi yine yurt dışına göndermeye devam edeceklerini söyledi. Topaloğlu, devre arasında Antalya’da kamp yapan takımları takip etmeleri için hocalarımızı (10) Antalya’ya gönderme çalışmalarımız devam ediyor diyerek sözlerini tamamladı.

SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLDİ

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, ChinaBazaar sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilen ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, başkanvekilleri Hüseyin Dayı, Mehmet Kemancıoğlu, yönetim kurulundan Hasan Kargılı, Hasan Özkan, Erman Çelik, Ercan Atasay, Tanju Karataş, Kemal Yürekli tarafından verildi.

Aksa Futbol Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alana teknik adamlar şöyle.

AKSA SÜPER LİG

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Oğuz Karayel, antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

AKSA 1. LİG

Esentepe

Teknik direktör Davut Kansu, yardımcı antrenörler Aras Övgün, Emek Kırılmaz, kaleci antrenörü Mehmet Ünalmış.

AKSA A2 SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, kaleci Önem Fenercioğlu.

AKSA A2 1. LİG

Esentepe

Antrenör Zeki Kaşifoğlu.

Miracle Değirmenlik

Antrenörler Aziz Mahsucu, Cahit Solkanat

ASBUZU U16 LİGİ

1.Grup

Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Cengiz Bahşi,

2. Grup

Yenicami

Antrenör Şefik Şanlıtürk

3. Grup

Türk Ocağı

Antrenör Mehmet Demir

4. Grup

Mesarya

Antrenör Umut Güden

5. Grup

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban

6. Grup

1461 İskele Trabzonspor

Antrenör Zafer Kuş

PeraL.Gençler Birliği

Antrenör Mehmet Maraba, Halil Kızıl.

