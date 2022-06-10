Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu-Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından gerçekleştirilen “Antrenör Gelişim Semineri” tamamlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu-Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği organizesi seminerin son gününde B, C lisans teknik adamlara yönelik ‘alt yapı çalışmaları’ yanı sıra ‘kaleci antrenörünün dikkat etmesi gereken hususlar konulu’ oturumlarla tamamlandı.

Çaykur Rizespor Akademi Direktörü Fedai Aksoy ve Türkiye Futbol Federasyonu Kaleci Antrenörü Bölüm Başkanı Rasim Kara tarafından TheParadise Park ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda verilen bilgilerin ardından katılım sertifikaları dağıtıldı.

