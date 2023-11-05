Antalya, Kartal’ın kanadını kırdı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenildi

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip (Dk. 83 Kaluzinski), Saric (Dk. 90+4 Bahadır Öztürk), Jehezkel (Dk. 83 Ufuk Akyol), Safuri (Dk. 72 Van de Streek), Bytyqi (Dk. 72 Larsson), Buksa

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly (Dk. 46 Rosier), Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl (Dk. 60 Rebic), Salih Uçan (Dk. 85 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 85 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 60 Muleka), Cenk Tosun

Goller: Dk. 45+2 Cenk Tosun, Dk. 79 Muleka (Beşiktaş), Dk. 46 Saric, Dk. 50 ve 57 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)



Antalyaspor, Beşiktaş'ı Corendon Airlines Park'ta konuk etti.

Mücadelenin 45. dakikasında Cenk Tosun, siyah beyazlıları öne geçirdi. Ev sahibi takım Dario Saric'le beraberliği sağladı. Antalya ekibi 50 ve 57. dakikalarda Jehezkel'in golleriyle skoru 3-1'e getirdi.

Muleka 79'da farkı bire indiren golü kaydetti ve karşılaşma 3-2 sona erdi.

Ligde bu sezonki 4. mağlubiyetini alan Beşiktaş 19 puanda kalırken üst üste oynadığı ikinci maçını da kazanan Antalyaspor puanını 15'e yükseltti.



