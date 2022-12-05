Antalya'da bir ilk

Antalya'da kampa giren takımların arasına İngiliz ekibi CrystalPalace da katıldı. Böylece ilk kez bir Premier Lig ekibi, Türkiye'de hazırlık kampı yapacak. İngiliz ekibi, Trabzonspor ve Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden CrystalPalace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Kamp için Belek'i tercih eden Londra ekibinin çalışmaları 12 Aralık’a kadar sürecek.

CrystalPalace'ın hazırlık kampı için Antalya'yı tercih etmesi özel bir anlam da taşıyor. İlk kez bir İngiltere Premier Lig ekibi, Türkiye'de hazırlık kampı geçirecek.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde Belek'e gelen Napoli de hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih eden ilk Serie A takımı olmuştu.

Mavi-beyazlıların yanı sıra bir diğer Serie A ekibi Salernitana da hazırlık sürecinin bir bölümünü Antalya'da geçirecek.

CrystalPalace, Antalya'daki kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi, Trabzonspor ve İtalya devi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

