banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
14 0
21 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
26 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Antalya'da bir ilk

banner476

Antalya'da kampa giren takımların arasına İngiliz ekibi CrystalPalace da katıldı. Böylece ilk kez bir Premier Lig ekibi, Türkiye'de hazırlık kampı yapacak. İngiliz ekibi, Trabzonspor ve Napoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

banner825
Antalya'da bir ilk

İngiltere Premier Lig ekiplerinden CrystalPalace, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek. Kamp için Belek'i tercih eden Londra ekibinin çalışmaları 12 Aralık’a kadar sürecek.
CrystalPalace'ın hazırlık kampı için Antalya'yı tercih etmesi özel bir anlam da taşıyor. İlk kez bir İngiltere Premier Lig ekibi, Türkiye'de hazırlık kampı geçirecek.
Bu arada, geçtiğimiz günlerde Belek'e gelen Napoli de hazırlık kampı için Türkiye'yi tercih eden ilk Serie A takımı olmuştu.
Mavi-beyazlıların yanı sıra bir diğer Serie A ekibi Salernitana da hazırlık sürecinin bir bölümünü Antalya'da geçirecek.
CrystalPalace, Antalya'daki kamp sürecinde 2 hazırlık maçı yapacak. İngiliz ekibi, Trabzonspor ve İtalya devi Napoli ile karşı karşıya gelecek. 
 

banner342
Etiketler; #Antalya #Premier Lig
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.