Ankaragücü yeniden Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor'la 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi

Süper Lig'den 2020-2021 sezonunda küme düşen MKE Ankaragücü, 1. Lig'de fazla durmadı. Ligin 35. haftasında Eryaman Stadı'nda Yılport Samsunspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselmek için gerekli olan 1 puanı rakibiyle 0-0 berabere kalarak aldı.

5. kez başardı

MKE Ankaragücü, tarihinde 5. kez alt ligden Süper Lig'e yükselmeyi başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertliler, daha önce 1968-1969, 1976-1977 ve 2017-2018 sezonlarında istediği sonuçları alarak adını Süper Lig'e yazdırmıştı. MKE Ankaragücü, 1980-1981 sezonunda alt ligde mücadele ederken Türkiye Kupası'nı kazanarak müzesine götürdü. Sarı-lacivertli ekip, kupayı kazandığı için düzenlenen kanunla en üst lige çıkmıştı.

2021-2022 sezonunda da mutlu sona ulaşan MKE Ankaragücü, 5. defa bu sevinci yaşadı.

Süper Lig'de 53. sezonu olacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla mücadele eden takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertliler, tekrar mücadele etme hakkı kazandığı Süper Lig'de tarihinde 53. kez bulunacak.

Başkent temsilcisi, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla maça çıkan 4. takım unvanına da sahip.

Başkan Faruk Koca ilk sezonunda şampiyon

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'e çıkmanın sevincini maç futbolcularıyla paylaştı.

Sezon başında yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Koca, ilk sezonunda takımının Süper Lig'e çıkmasının sevincini yaşadı.

Başkan Koca ve yönetimi maç sonu sahaya inerek futbolcularla birlikte tribünleri tek tek gezerek alınan başarıyı kutladı.

Tribünler tıklım tıklım

Sarı-lacivertliler, Süper Lig coşkusunu tıklım tıklım doldurduğu Eryaman Stadı'nda yaşadı.

Tribünlerin tamamını dolduran Ankaragüçlüler, maç boyunca takımlarına büyük bir destek verdi.