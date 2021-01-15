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Altın’dan sevindirici haber

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Altın’dan sevindirici haber
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 sezonunu iptal etmesine rağmen genç futbolcularının gelişimleri için antrenmanlarını sürdüren Yonpaş Dumlupınar’da, Hamitköy ile geçtiğimiz hafta oynanan dostluk maçında sakatlanan Mehmet Altın’da korkulan olmadı.
Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maçta dizinden sakatlanan Mehmet Altın’ın önemli bir problemi bulunmazken, tedbir amaçlı olarak dinlendiriliyor. Mehmet Altın’a gerekli tedaviler yapılırken, kesin teşhis konulduktan sonra ise gerekli tedavi yapılıp iyileşmesi sağlanacak.
 
 
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Etiketler; #Yenicami
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