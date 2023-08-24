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Altay'a veda, Livakovic'e merhaba

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Fenerbahçe'de Twente maçı öncesi Altay Bayındır taraftara veda ederken yeni transfer Dominik Livakovic ilk kez Kadıköy çimlerine ayak bastı

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Altay'a veda, Livakovic'e merhaba
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, takımını rotasyonlu bir kadroyla sahaya sürdü.
Tecrübeli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada ligde son oynanan Samsunspor müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.
62 yaşındaki çalıştırıcı, Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Serdar Aziz'i sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu ise yedek soyundurdu.
İsmail Kartal, Twente karşısında bu oyuncuların yerine Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi ise ilk 11'de görevlendirdi.
Hollanda ekibi karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma hattını Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan kurdu. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Sebastian Szymanski'ye şans veren Kartal, hücum hattını Dusan Tadic, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'ye teslim etti.
 
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