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Ali, BTM 2. Lig’le kendini geliştirmek istiyor

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Ali, BTM 2. Lig’le kendini geliştirmek istiyor
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BTM 1. Lig Kırmızı Grup takımlarından Vadili’nin genç yeteneği Ali Korkmaz sezonun sona ermesi sonrasında BTM 2. Lig’de futbol oynamaya devam etmek istiyor.
Vadili alt yapısından yetişen ve geçtiğimiz yıl BTM 2. Lig ekibi Alaniçi’nde futbol oynayarak kendini geliştiren Ali Korkmaz, bu sezon Vadili takımıyla da BTM 1. Lig’de forma giymişti.
Ali Korkmaz, BTM 2 . Lig ekiplerinden gelecek teklifleri değerlendireceğini açıkladı.
 
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