Alex’in doğum günü kutlandı

AKSA Süper Ligin 12. Haftasında Pazar günü lider Mağusa Türk Gücü’ne konuk olacak olan Gönyeli’de antrenmanlar başladı.

Yenicami karşısında alınan 3 – 0’lık mağlubiyetten sonra moral olarak toparlanan Gönyeli’nin antrenmanında takım kaptanı Erdinç Börekçi’nin (Alex) doğum günü kutlandı.

Gönyeli kulüp başkanı Mehmet Çıldır da antrenmanı izlerken, Erdinç Börekçi için düzenlenen doğum günü kutlama etkinliğinde futbolcuları ile birlikte Erdinç’in doğum gününü kutladı.



