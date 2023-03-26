Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de haftanın sonuçları

AKSA SÜPER LİG (22.HAFTA)
Çetinkaya-MağusaT.Gücü: 2 – 5
Doğan T.Birliği-ChinaB.G.Gücü: 4 – 0
Cihangir-Türk Ocağı: 3 – 0
K.Kaymaklı-Gönyeli : 1 – 1
Göçmenköy-Hamitköy: 2 – 3
Mesarya-Yenicami : 2 – 1
Yonpaş Dumlupınar-MeritA.Yeşilova: 1- 0
AKSA 1.LİG (23.HAFTA)
M. Karşıyaka-Binatlı: 1 – 2
Dörtyol-Yenierenköy: 5 – 1
Esentepe-Pera L. Gençler Birliği: 2 – 2
Baf Ülkü Yurdu-İncirli: 2 – 3
Mormenekşe-Yeniboğaziçi: 1 – 4
M.HacıaliYılmazköy-Düzkaya: 0 – 1
Girne Halk Evi-Lapta: 1 – 0
Yalova-Ünimar Maraş: 1 – 0
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