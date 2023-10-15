Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 4. Hafta maç sonuçları

SÜPER LİG 4.HAFTA
Y.Dumlupınar – Mesarya. 2 – 1
Lefke - K.Kaymaklı: 3 – 2
Çetinkaya - Türk Ocağı: 3 – 0
Yeniboğaziçi - MağusaT.Gücü: 1 – 3
Cihangir – Yenicami: 5 – 1
M.Karşıyaka – Göçmenköy: 0 – 0
Doğan T.Birliği - PeraL.G.Birliği: 6 – 0
16 EKİM 2023, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü - A.Yeşilova (Turgay Misk)
AKSA 1.LİG 4.HAFTA
M.H.Yılmazköy – Mormenekşe: 3 – 1
Düzkaya - Yalova : 1 – 2
M.Değirmenlik – Esentepe: 2 – 2
Geçitkale – Gönyeli: 0 – 4
Ozanköy - BafÜ.Yurdu: 3 – 1
Hamitköy - Girne H.Evi: 1 – 1
Ünimar Maraş – Lapta: 0 – 0
Binatlı - D.C.Çanakkale: 0 – 3
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