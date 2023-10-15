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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 4. Hafta maç sonuçları

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 4. Hafta maç sonuçları
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SÜPER LİG 4.HAFTA

Y.Dumlupınar – Mesarya.               2 – 1
Lefke - K.Kaymaklı:                        3 – 2
Çetinkaya - Türk Ocağı:                  3 – 0
Yeniboğaziçi - MağusaT.Gücü:      1 – 3
Cihangir – Yenicami:                       5 – 1
M.Karşıyaka – Göçmenköy:            0 – 0
Doğan T.Birliği - PeraL.G.Birliği:    6 – 0
16 EKİM 2023, PAZARTESİ
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü - A.Yeşilova (Turgay Misk)
 
AKSA 1.LİG 4.HAFTA
M.H.Yılmazköy – Mormenekşe: 3 – 1
Düzkaya - Yalova :                1 – 2
M.Değirmenlik – Esentepe:    2 – 2
Geçitkale – Gönyeli:               0 – 4
Ozanköy - BafÜ.Yurdu:         3 – 1
Hamitköy - Girne H.Evi:        1 – 1
Ünimar Maraş – Lapta:          0 – 0
Binatlı - D.C.Çanakkale:        0 – 3
 
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