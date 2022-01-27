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AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

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AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

AKSA Süper Lig ve 1. Lig'de yaklaşık 1 aylık devre arası sonrasında heyecan hafta sonu oyananacak maçlar yeniden başlıyor.
Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak olan Süper Lig ve 1. Lig heyecanında 16. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
16. Hafta maçlarının hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

29/01/2022 – Cumartesi

14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-K.Kaymaklı (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Girne H.Evi (Serhan Şimşek)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Yenicami (Evren Karademir)

30/01/2022 – Pazar

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Gönyeli (Emre Öztaşlı)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Binatlı (Mehmet Sezener)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Mesarya (Fehim Dayı)

AKSA 1. LİG

29/01/2022 – Cumartesi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Esentepe (Şakir Azizoğlu)

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-M.Değirmenlik (Kerem Eran)

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-G.Birliği (İsmail Ercan)

14.00 Gazimağusa Canbulat Stadı’nda Çanakkale-Maraş (İsfendiyar Açıksöz)

 30/01/2022 – Pazar

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda B.Bağcıl-M.Yeniboğaziçi (Zekai Töre)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yalova (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-İncirli (Hüseyin Özkan)

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