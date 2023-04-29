Aksa Süper Lig'de 29. hafta günün sonuçları ve yarının programı

29 NİSAN CUMARTESİ
AKSA SÜPER LİG
CB Gençlik Gücü – Göçmenköy: 0 – 2
Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: 2 – 5
Gönyeli – Hamitköy: 1 – 2
Çetinkaya – Y. Dumlupınar: 4 – 3
Mağusa T. Gücü – Yenicami: 4 – 0
Lefke – Cihangir : 1 – 0
30 NİSAN PAZAR
AKSA SÜPER LİG
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mesarya(İsmail Ercan)
AKSA BİRİNCİ LİG
Erdal Barut Stadı: Esentepe – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)
Mete Adanır Stadı- Girne Halk Evi – Dörtyol (Mustafa Öztugay)
H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Pera L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. Hacıali Yılmazköy (Fehim Dayı)
Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)
N. Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Binatlı (Kerem Eran)
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Yenierenköy(Olgun Canik)
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)
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