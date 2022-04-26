Aksa Süper Lig 28. Hafta panoraması: Gözler dipte

Aksa Süper Lig’in 28. Haftası oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, ligden 1. Lig’e düşecek ikinci takım ve play-out hattında oynayacak takımların kim olacağı belli olmaması nedeniyle gözler dipte bulunan takımlara çevrildi.Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü şampiyonluk kutlaması yaptığı maçta Cihangir ile 1-1 berabere kaldı. Liderin en yakın takipçisi Merit A. Yeşilova konuk olduğu Lefke karşısında sahadan mağlup ayrılmasına karşın koltuğunu ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu. Lefke ise bu galibiyetle 3.’lük için umutlandı.Lig üçüncüsü Yonpaş Dumlupınar, konuk olduğu ligin sürpriz takımı Mesarya karşısında sahadan 1-0 yenik ayrılınca 2.’lik şansını zora soktu. Mesarya ise aldığı bu galibiyetle ilk beş için şansını artırdı.Hafta içi kupada tur atlayarak adını finale yazdıran Doğan Türk Birliği konuk olduğu direk düşme potasındaki Binatlı’yı mağlup ederek ilk üçte bitirme şansını artırdı. Binatlı ise ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.Gönyeli ise ligden düşmesi kesinleşen Girne Halk Evi deplasmanından rahat bir galibiyet alarak ilk 5 içindeki yerini kordu.Haftanın en gollü maçına sahne olan Yenicami ile Hamitköy maçında 1 gol atılırken, Yenicami kupadaki farklı mağlubiyetin acısını Hamitköy’den çıkardı. Hamitköy ise bu mağlubiyetle play-out hattında farkı açma şansını kaçırdı.Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen K.Kaymaklı ile Göçmenköy birer golle puanları paylaşırlarken, play-out hattında oldukça rahatladılar.Playout hattının iki takımının mücadelesinde ev sahibi Türk Ocağı rakibi Baf Ülkü Yurdu’nun tek golle mağlup ederek rakibiyle puan farkını iyice açtı. Baf Ülkü Yurdu ise son iki haftaya girerken direk düşme korkusunu iyice hissetmeye başladı.28. haftada oynanan 8 maçın 5 maçını ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maçı deplasman ekibi kazandı, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta kale ağları 27 kez havalanırken yine 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.Ligde gol krallığı yarışı ise son iki haftaya girilirken iyice kızıştı. Gol krallığında lider olan Cihangir’den Mishali haftayı boş geçirerek 20 golde kalırken, takipçisi Mesarya’dan Remzi ise attığı tek golle gol sayısını 19 yaparak gol krallığına göz kırptı. Dumlupınar futbolcusu Weston ise haftayı boş geçerek 17 golde kaldı.Süper Lig’de ikinci devreye birçok eksiğiyle başlayan ve play-out hattına gerileyen Türk Ocağı takımı konuk ettiği birebir rakibi Baf Ülkü Yurdu’nun mağlup ederek büyük bir avantajı elde ettiLigin ikinci devresinde Mesarya’ya transfer olan Remzi Betmezoğlu, attığı kritik gollerle takımına galibiyetle getirmeye devam ediyor. Remzi bu haftada attığı golle hem galibiyeti getirdi hem de gol krallığında iddialı duruma geldi.Lefke’nin genç teknik direktörü Çağan Çerkez, güçlü rakibi Merit A. Yeşilova’yı iyi analiz ederek takımının galip gelmesi için iyi hamleler yaptı.Şampiyon takımının maçında oldukça kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan MTG-Cihangir maçında iyi bir yönetim sergileyen ve çaldığı düdüklerde doğru kararlar veren Hüseyin Eyyüpler haftanın hakemi olmayı hakketti.Hasan Piro(Mesarya), Barkın(Cihangir), Selim (Yenicami), Ahmet Can Temel(Gönyeli)Hüseyin(Türk Ocağı), Bilal (Mesarya), Lawrence(MTG), Yakup(Lefke), Mahmut(Doğan T. B), Barkın(Cihangir), Hascan(Yenicami), Arda(Göçmenköy), Billy(DoğanT. B), Selim(Yenicami), Remzi(Mesarya)MağusaT.Gücü-Cihangir :1 – 1Girne H.Evi-Gönyeli: 2 – 4Binatlı-Doğan T.Birliği: 1 – 2Yenicami-Hamitköy: 8 – 3Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu 1 – 0Lefke-MeritA.Yeşilova 1 – 0K.Kaymaklı-Göçmenköy:1 – 1Mesarya-Y.Dumlupınar: 1 – 0Gönyeli – BinatlıCihangir – Girne Halk EviMerit A. Yeşilova – MesaryaGöçmenköy – YenicamiDoğan T. Birliği – Türk OcağıHamitköy – Mağusa T. GücüBaf Ülkü Yurdu – LefkeYonpaş Dumlupınar- K.Kaymaklı