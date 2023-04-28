Aksa Liglerinde kritik viraj

Aksa Süper Ligde play-out hattında olan China Bazaar Gençlik Gücü ile Göçmenköy maçı ile Türk Ocağı – Doğan Tüğrk Birliği maçının sonucu alt sıralardaki takımları yakından ilgilendiriyor

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig’de son iki haftaya girilirken, 29. Hafta maçları bugün Süper Lig yarın ise 1. Lig’de oynanacak tüm maçlarla tamamlanacak.

Süper Ligde şampiyonun ve ligden düşecek ikinci takımın da belli olmasından sonra gözler Play-out hattına çevrilmiş durumda.

Gönyeli’nin ligden düşen ikinci takım olmasının ardından play-out hattında olan ve aralarında sadece bir ve 2 puan fark olan Hamitköy, China B. Gençlik Gücü, Göçmenköy, Çetinkaya ve Türk Ocağı takımlarından hangilerinin play-out maçları oynayacağı son iki haftada oynanacak maçlar sonunda belli olacak.

Bugün oynanacak olan China B. Gençlik Gücü – Göçmenköy maçı ile Türk Ocağı – Doğan T. Birliği maçlarından çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.

BİRİNCİ LİGDE ŞAMPİYON VE SÜPER LİGE 2. ÇIKACAK TAKIM BELLİ OLABİLİR

Aksa Birinci Ligde ise geçtiğimiz hafta Süper Lige yükselmeyi garantileyen Miracle Karşıyaka takımı yarın konuk olacağı Mormenekşe deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Takipçisi Yeniboğaziçi takımı ise konuk olacağı Lapta’yı yenmesi veyahut berabere kalıp Esentepe’nin puan kaybetmesi durumunda Süper Lige çıkan 2. takım olacak.

Tüm maçların 16.30’da başlayacağı program şöyle



29 NİSAN CUMARTESİ

AKSA SÜPER LİG

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: CB Gençlik Gücü – Göçmenköy (Serhan Şimşek)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Doğan T. Birliği (Ali Özer)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy (Hakan Ünal)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Y. Dumlupınar (Evren Karademir)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yenicami: (Şakir Azizoğlu)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Zekai Töre)



30 NİSAN PAZAR

AKSA SÜPER LİG

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mesarya(İsmail Ercan)

AKSA BİRİNCİ LİG

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

Mete Adanır Stadı- Girne Halk Evi – Dörtyol (Mustafa Öztugay)

H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Pera L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. Hacıali Yılmazköy (Fehim Dayı)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)

N. Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Binatlı (Kerem Eran)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Yenierenköy(Olgun Canik)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)

