Aksa liglerinde kritik Pazar

AKSA Süper Ligin tamamlanasına beş hafta kala en yakın rakibi Cihangir’in 13 puan önünde yer alan lider Mağusa Türk Gücü, pazar günü konuk olacağı Mesarya deplasmanından galibiyetle dönmesi veya Cihangir’in puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek

AKSA futbol liglerinde adım adım sona doğru ilerlenirken, Süper Lig’de 26. Hafta maçlar, Birinci Lig’de ise 27. Hafta maçları oynanacak.

AKSA Süper Lig’de normal sezonun sonuna doğru ilerlenirken,ligin tamamlanasına beş hafta kala lider Mağusa Türk Gücü, en yakın rakibi Cihangir’in 13 puan önünde yer alıyor. Ligin 26. haftasında Mesarya’ya konuk olacak olan Mağusa Türk Gücü’nün bu hafta şampiyonluğunu ilan etmesi söz konusu. MTG bu haftayı galibiyetle kapatması durumunda bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Süper Ligde alt sıraları ilgilendiren önemli bir maç bu hafta Pazar günü Hamitköy Stadı’nda oynanacak. Play-out hattındaki Hamitköy, play-out hattının hemen üzerindeki Türk Ocağı’nı konuk edeceği bu maçın skorunu alt sıralardaki diğer takımlar da merakla bekliyor.

BİRİNCİ LİGDE ZORLU PAZAR

Aksa 1. Ligin 27. haftasında ise karşılaşmalar bugün başlayacak ve pazartesi günü tamamlanacak. Ligde zirve ve play-off hattında önemli maçlar Pazar günü oynanacak.

Lider Karşıyaka kendi evinde son haftaların çıkıştaki ekibi olan ve gözünü süper lige diken Düzkaya’yı konuk edecek. Liderin 3 puan gerisindeki Yeniboğaziçi ise play-out hattından çıkmak isteyen Unimar Maraş takımına konuk olacak. Ligin iki play-off hattındaki takımı Yalova ile Pera L. Gençler Birliği takımları ise Bostancı’da kozlarını paylaşacak.



AKSA SÜPER LİG (26.HAFTA)

BUGÜN

16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli (Mustafa Öztugay)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Çetinkaya (Ali Özer)

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-MeritA.Yeşilova (Hüseyin Eyyüpler)

16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-K.Kaymaklı (Zekai Töre)

16 NİSAN 2023, PAZAR

16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Serkan Şimşek)

16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Türk Ocağı (Fehim Dayı)

16.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)

AKSA 1.LİG (27.HAFTA)

BUGÜN

16.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Lapta (Şakir Azizoğlu)

16.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy (Ferhat Tuna)

16 NİSAN 2023, PAZAR

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

16.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Düzkaya (Evren Karademir)

16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Dörtyol (Hakan Ünal)

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yenierenköy (İsmail Ercan)

16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Pera L. Gençler Birliği (Osman Özpaşa)

17 Nisan 2023, Pazartesi

20.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Mehmet Sezener)

