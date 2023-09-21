Aksa Liglerinde ilk hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1.Lig’de heyecan dün oynanan MTG-Çetinkaya Süper Lig karşılaşmasıyla başladı. KTFF Merkez Hakem Kurulu 1.haftada maçları yönetecek hakemleri de açıkladı.
Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 1. Hafta programı ve hakemleri şöyle:
AKSA SÜPER LİG
DÜN
MağusaT.Gücü – Çetinkaya:
BUGÜN
19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi (Ferhat Tuna)
16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği (Şakir Azizoğlu)
16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği (Ali Özer)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir (Zekai Töre)
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka (Evren Karademir)
AKSA 1.LİG
23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale (Hüseyin Eyyüpler)
16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı (Osman Özpaşa)
16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)
16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)
16.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale (Mustafa Öztugay)
24 EYLÜL 2023 PAZAR
16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy (Hakan Ünal)
16.30 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy (Kerem Eran)
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)
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