Aksa Liglerinde ilk hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve 1.Lig’de heyecan dün oynanan MTG-Çetinkaya Süper Lig karşılaşmasıyla başladı. KTFF Merkez Hakem Kurulu 1.haftada maçları yönetecek hakemleri de açıkladı.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 1. Hafta programı ve hakemleri şöyle:



AKSA SÜPER LİG

DÜN

MağusaT.Gücü – Çetinkaya:

BUGÜN

19.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke – Y.Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Yeniboğaziçi (Ferhat Tuna)

16.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)

24 EYLÜL 2023 PAZAR

16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği (Şakir Azizoğlu)

16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – Doğan T.Birliği (Ali Özer)

16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Cihangir (Zekai Töre)

25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ

19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka (Evren Karademir)

AKSA 1.LİG

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale (Hüseyin Eyyüpler)

16.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Binatlı (Osman Özpaşa)

16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – M.HacıaliYılmazköy (Hüseyin Özkan)

16.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Düzkaya (İsmail Ercan)

16.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Maraş – Geçitkale (Mustafa Öztugay)

24 EYLÜL 2023 PAZAR

16.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Ozanköy (Hakan Ünal)

16.30 Gönyeli Stadı Gönyeli – Hamitköy (Kerem Eran)

16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik (Fehim Dayı)



