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Aksa Liglerinde günün maç sonuçları

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Aksa Liglerinde günün maç sonuçları
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Aksa Süper Lig erteleme maçı sonucu
Mesarya - Göçmenköy 1-2
Aksa 1. Lig 22. Hafta sonuçları
Yeniboğaziçi-Esentepe:   0 – 1
Binatlı-Dörtyol:              4 – 1
Yenierenköy-M. Hacıali Yılmazköy: 4 – 2
Pera Gençler Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 2
İncirli-Girne Halk Evi:     1 – 1
Düzkaya-Yalova :            2 – 1
Lapta-Mormenekşe:        2 – 1
Ü.Maraş-Baf Ü.Yurdu:    2 - 1
 
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