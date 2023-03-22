Aksa Liglerinde günün maç sonuçları

Aksa Süper Lig erteleme maçı sonucu
Mesarya - Göçmenköy 1-2
Aksa 1. Lig 22. Hafta sonuçları
Yeniboğaziçi-Esentepe: 0 – 1
Binatlı-Dörtyol: 4 – 1
Yenierenköy-M. Hacıali Yılmazköy: 4 – 2
Pera Gençler Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 2
İncirli-Girne Halk Evi: 1 – 1
Düzkaya-Yalova : 2 – 1
Lapta-Mormenekşe: 2 – 1
Ü.Maraş-Baf Ü.Yurdu: 2 - 1
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