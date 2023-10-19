Aksa Liglerinde 5. Haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 5. Hafta karşılaşmaları cumartesi günü oynanacak olan maçlarla başlayacak. Birbirinden zor maçların oynanacağı 5. Haftada maçları yönetecek hakemler Merkez Hakem Komitesi tarafından belirlendi.

İşte 5. Haftanın maçlarını yönetecek hakemleri ve programı:



SÜPER LİG 5.HAFTA

21 Ekim 2023, Cumartesi

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı MağusaT.Gücü – Cihangir(Utku Hamacıoğlu)

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – Y.Dumlupınar (Turgay Misk)

15.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya – Lefke (Evren Karademir)

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği – Çetinkaya (Şakir Azizoğlu)

22 Ekim 2023, Pazar

15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)

15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova – M.Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı – Türk Ocağı (Fehim Dayı)

23 Ekim 2023, Pazartesi

19.00 İskele Cumhuriyet Stadı PeraL.G.Birliği – Yeniboğaziçi (Ali Özer)



1.LİG 5.HAFTA

21 Ekim 2023, Cumartesi

15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Hamitköy (Zekai Töre)

15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – M.Değirmenlik (Hüseyin Özkan)

15.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – Ünimar Maraş (İsmail Ercan)

15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – BafÜ.Yurdu (Ferhat Tuna)

22 Ekim 2023, Pazar

15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi – Düzkaya (Kerem Eran)

15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Geçitkale (Tufan Çerçioğlu)

15.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy (Sabriye Atikoğlu)

15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı – Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

