Aksa Liglerinde 29. Hafta hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig maçlarının programı ve hakemleri belli oldu.

Tüm maçların 16.30’da başlayacağı program şöyle:



29 NİSAN CUMARTESİ

AKSA Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: CB Gençlik Gücü – Göçmenköy (Serhan Şimşek)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Doğan T. Birliği (Ali Özer)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Hamitköy (Hakan Ünal)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Y. Dumlupınar (Evren Karademir)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Yenicami: (Şakir Azizoğlu)

16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Zekai Töre)



30 NİSAN PAZAR

AKSA Süper Lig

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Mesarya(İsmail Ercan)

AKSA Birinci Lig

Erdal Barut Stadı: Esentepe – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

Mete Adanır Stadı- Girne Halk Evi – Dörtyol (Mustafa Öztugay)

H. Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Pera L. G. Birliği (Emre Öztaşlı)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – M. HacıaliYılmazköy (Fehim Dayı)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – Yeniboğaziçi (Osman Özpaşa)

N. Halil Kartal Stadı: Ünimar Maraş – Binatlı (Kerem Eran)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Yenierenköy(Olgun Canik)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – M. Karşıyaka (Tufan Çerçioğlu)



