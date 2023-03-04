Aksa Liglerinde 19. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
4 Mart 2023, Cumartesi
Türk Ocağı-K.Kaymaklı: 1 – 2
Hamitköy-Cihangir 0 – 1
Göçmenköy-Yonpaş Dumlupınar. 2 – 3
Mağusa T.Gücü-Gönyeli: 4 – 3
5 Mart 2023, Pazar
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Doğan T.Birliği (Ali Özer)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Çetinkaya (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Lefke (Ferhat Tuna)
AKSA 1.LİG
4 Mart 2023, Cumartesi
M. Hacıali Yılmazköy-Yeniboğaziçi: 1 – 3
Binatlı-Düzkaya: 1 – 2
Mormenekşe-Yalova: 4 – 2
Miracle Karşıyaka-İncirli: 2 – 0
5 Mart 2023, Pazar
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yenierenköy-Pera Gençler Birliği (Hüseyin Özkan)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Dörtyol-Lapta (Evren Karademir)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Baf Ülkü Yurdu (Fehim Dayı)
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Ünimar Maraş (Mehmet Sezener)