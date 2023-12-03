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Aksa Liglerinde 11. Hafta sonuçları

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Aksa Liglerinde 11. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Yenicami – Mesarya: 2 – 1
Mağusa Türk Gücü – Küçük Kaymaklı: 4 – 0  
Larnaka Gençler Birliği – Türk Ocağı: 1 – 2
Doğan Türk Birliği – LefkE: 3 – 0
Cihangir – M.Karşıyaka:        1 – 1
Alsancak Yeşilova – Göçmenköy: 1 – 3
Yeniboğaziçi – Dumlupınar: 1 – 8
China B. Gençlik Gücü – Çetinkaya: 2 – 1
 
BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Mormenekşe – Lapta: 0 – 1
Yalova – Esentepe: 0 – 3
Düzkaya – Ozanköy: 0 – 0
Girne Halk Evi – Gönyeli: 1 – 5  
Çanakkale – Baf Ülkü Yurdu: 1 – 0
Binatlı – Maraş: 3 – 1
Yılmazköy – Geçitkale: 4 – 1
Hamitköy – Değirmenlik: 1 – 2
 
 
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