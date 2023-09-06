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AKSA Ligleri'nde 1. Transfer Dönemi yarın sona eriyor

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AKSA Ligleri'nde 1. Transfer Dönemi yarın sona eriyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde yerli futbolcular için; Geçici / Kiralık Transfer, Vize, Yeni Lisans ve 3 Yıl Oynamayan işlemleri 8 Eylül 2023 Cuma günü sona eriyor. Buna göre kulüpler söz konusu işlemleri ilgili tarihe kadar yapmak zorunda olacak. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig'de yabancı futbolcu transferi ise 20 Eylül 2023 Çarşamba günü sona erecek.
 
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