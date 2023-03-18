Aksa Futbol Liglerinin 21. Haftası günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
BUGÜN
Hamitköy-Mesarya: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 3 – 2
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüler)
15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Evren Karademir)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Serkan Şimşek)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (İsmail Ercan)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Miracle Karşıyaka-Yeniboğaziçi: 2 – 2
Yenierenköy-Düzkaya: 0 – 3
Esentepe-Lapta: 2 – 0
M.HacıaliYılmazköy-Binatlı: 1 – 1
Dörtyol-Pera Gençler Birliği: 2 – 4
Girne Halk Evi-Ünimar Maraş: 1 – 0
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Mehmet Sezener)
15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-İncirli (Hüseyin Özkan)
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