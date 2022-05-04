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Aksa Futbol Liglerinde son hafta Cuma günü başlıyor

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Süper Lig’de son hafta Cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan tek maçla tamamlanacak

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Aksa Futbol Liglerinde son hafta Cuma günü başlıyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde sezonun 30. ve son hafta programı açıklandı.
Süper Lig’de son hafta Cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan tek maçla tamamlanacak.
Birinci Lig’de ise 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak ve normal sezon tamamlanmış olacak.
A takım maçlarının 17.00’de, A2 maçlarının 14.30’da başlayacağı program şu şekilde:
                                                          
6 Mayıs Cuma
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli
 Atatürk Stadı: Yenicami – Yonpaş Dumlupınar
 
 7 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Girne H. Evi – Hamitköy
 Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Cihangir
 Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya – Baf Ü. Yurdu
 Cihangir Stadı: K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova
 Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Göçmenköy
 
AKSA Birinci Lig
Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Esentepe
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – SFC Dörtyol
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka
Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü
 
8 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lefke
 
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı:Mormenekşe – Düzkaya
 Hüseyin Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Çanakkale
 Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Görneç
 
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