Aksa Futbol Liglerinde son hafta Cuma günü başlıyor

Süper Lig’de son hafta Cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan tek maçla tamamlanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde sezonun 30. ve son hafta programı açıklandı.

Süper Lig’de son hafta Cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan tek maçla tamamlanacak.

Birinci Lig’de ise 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak ve normal sezon tamamlanmış olacak.

A takım maçlarının 17.00’de, A2 maçlarının 14.30’da başlayacağı program şu şekilde:



6 Mayıs Cuma

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli

Atatürk Stadı: Yenicami – Yonpaş Dumlupınar



7 Mayıs Cumartesi

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Girne H. Evi – Hamitköy

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Cihangir

Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya – Baf Ü. Yurdu

Cihangir Stadı: K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Göçmenköy



AKSA Birinci Lig

Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Esentepe

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – SFC Dörtyol

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka

Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü



8 Mayıs Pazar

AKSA Süper Lig

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lefke



AKSA Birinci Lig

Cemal Balses Stadı:Mormenekşe – Düzkaya

Hüseyin Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Çanakkale

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Görneç

