Aksa Futbol Liglerinde son hafta Cuma günü başlıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde sezonun 30. ve son hafta programı açıklandı.
Süper Lig’de son hafta Cuma günü oynanacak olan 2 maçla başlayacak ve Pazar günü oynanacak olan tek maçla tamamlanacak.
Birinci Lig’de ise 4 maç Cumartesi 4 maç ise Pazar günü oynanacak ve normal sezon tamamlanmış olacak.
A takım maçlarının 17.00’de, A2 maçlarının 14.30’da başlayacağı program şu şekilde:
6 Mayıs Cuma
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Gönyeli
Atatürk Stadı: Yenicami – Yonpaş Dumlupınar
7 Mayıs Cumartesi
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Girne H. Evi – Hamitköy
Üner Berkalp Stadı: Binatlı – Cihangir
Paşaköy 100. Yıl Stadı: Mesarya – Baf Ü. Yurdu
Cihangir Stadı: K. Kaymaklı – Merit A. Yeşilova
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Göçmenköy
AKSA Birinci Lig
Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Esentepe
Necip H. Kartal Stadı: Maraş – SFC Dörtyol
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka
Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – CB Gençlik Gücü
8 Mayıs Pazar
AKSA Süper Lig
Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lefke
AKSA Birinci Lig
Cemal Balses Stadı:Mormenekşe – Düzkaya
Hüseyin Altıncıoğlu Stadı: İncirli – Çanakkale
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Görneç
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