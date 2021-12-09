AKSA futbol liglerinde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbol Federasyonu AKSA futbol liglerinde 13.haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
AKSA SÜPER LİG
11/12/2021 – Cumartesi
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Binatlı (Turgay Misk)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Mağusa T.Gücü (Ali Özer)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Yenicami (Evren Karademir)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Türk Ocağı (Serhan Şimşek)
12/12/2021 – Pazar
14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Girne H.Evi (Mehmet Sezener)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-K.Kaymaklı (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Mesarya (Osman Özpaşa)
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Lefke (Fehim Dayı)
AKSA 1. LİG
11/12/2021 – Cumartesi
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-İncirli (Hüseyin Özkan)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-G.Birliği (Emre Öztaşlı)
14.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Yalova (Hakan Ünal)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)
12/12/2021 – Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
14.00 Yeniboğaziçi Osman-Mehmet-Ergün Stadı’nda Yeniboğaziçi-M.Değirmenlik (Hakan Muhtaroğlu)
14.00 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-Maraş (Hüseyin Eyyüpler)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Mormenekşe (Serkan Durmaz)