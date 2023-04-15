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Aksa Futbol Liglerinde günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Futbol Liglerinde günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG (26.HAFTA)
BUGÜN
Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli: 3 – 0
Doğan T.Birliği-Çetinkaya:    3 – 0  
Yenicami-MeritA.Yeşilova :   1 – 2
Lefke-K.Kaymaklı:                 1 – 1
16 NİSAN 2023, PAZAR
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Serkan Şimşek)
16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Türk Ocağı (Fehim Dayı)
16.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-ChinaB.G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
AKSA 1.LİG (27.HAFTA)
BUGÜN
İncirli-Lapta: 0 – 2
Mormenekşe-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 1
16 NİSAN 2023, PAZAR
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Yeniboğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)
16.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Düzkaya (Evren Karademir)
16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Dörtyol (Hakan Ünal)
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Yenierenköy (İsmail Ercan)
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Pera L. Gençler Birliği (Osman Özpaşa)
17 Nisan 2023, Pazartesi
20.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Mehmet Sezener)
 
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