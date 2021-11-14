AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – K. Kaymaklı, 0 – 0
Binatlı – Yenicami: 1 – 1
Cihangir – Lefke, 0 – 1
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova 1 – 2
Gönyeli – Mesarya, 2 – 0
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü 1 – 4
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu 2 – 0
Dumlupınar – Türk Ocağı 0 – 1
AKSA 1. LİG
Esentepe – Yalova, 3 – 2
Çanakkale – Mormenekşe, 0 – 1
Dörtyol – China Bazaar GG, 0 – 2
Değirmenlik – İncirli, 2 – 0
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği 1 – 0
Çetinkaya – Maraş, 4 - 0
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, 1 – 0
Karşıyaka – Görneç, 5 – 1
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