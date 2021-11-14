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AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – K. Kaymaklı,       0 – 0
Binatlı – Yenicami:                            1 – 1
Cihangir – Lefke,                               0 – 1
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova       1 – 2
Gönyeli – Mesarya,                            2 – 0
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü        1 – 4
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu            2 – 0
Dumlupınar – Türk Ocağı                  0 – 1
AKSA 1. LİG
Esentepe – Yalova,                            3 – 2
Çanakkale – Mormenekşe,                 0 – 1
Dörtyol – China Bazaar GG,                0 – 2
Değirmenlik – İncirli,                         2 – 0
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği         1 – 0
Çetinkaya – Maraş,                            4 - 0
Bostancı Bağcıl – Düzkaya,              1 – 0
Karşıyaka – Görneç,                          5 – 1
 
 
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