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AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları

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AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – K. Kaymaklı,       0 – 0
Binatlı – Yenicami:                           1 – 1
Cihangir – Lefke,                              0 – 1
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova       1 – 2
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Mesarya, Gönyeli Stadı, Kerem Eran
GHE – MTG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay
Hamitköy – BÜY, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Dumlupınar – TOL, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim DAYI
AKSA 1. LİG
Esentepe – Yalova,                            3 – 2
Çanakkale – Mormenekşe,                 0 – 1
Dörtyol – China Bazaar GG,               0 – 2
Değirmenlik – İncirli,                            2 – 0
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Çetinkaya – Maraş, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Emek Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Görneç, Ergin Şahdur Stadı, Ömer Doğru
 
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