AKSA Futbol Ligleri’nde 9. Hafta maç sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T. Birliği – K. Kaymaklı, 0 – 0
Binatlı – Yenicami: 1 – 1
Cihangir – Lefke, 0 – 1
Göçmenköy – Merit A. Yeşilova 1 – 2
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Gönyeli – Mesarya, Gönyeli Stadı, Kerem Eran
GHE – MTG, Mete Adanır Stadı, Mustafa Öztugay
Hamitköy – BÜY, Esat Erdoğmuş Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Dumlupınar – TOL, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim DAYI
AKSA 1. LİG
Esentepe – Yalova, 3 – 2
Çanakkale – Mormenekşe, 0 – 1
Dörtyol – China Bazaar GG, 0 – 2
Değirmenlik – İncirli, 2 – 0
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Çetinkaya – Maraş, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Emek Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Görneç, Ergin Şahdur Stadı, Ömer Doğru
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.