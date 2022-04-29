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Aksa Futbol Liglerinde 29. hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 29. hafta günün sonuçları
Aksa Süper Lig 
BUGÜN
Göçmenköy-Yenicami:  1 – 4
Cihangir-Girne H.Evi:    2 – 1
Gönyeli-Binatlı:             3 – 1
M A.Yeşilova-Mesarya: 2 – 3
30 NİSAN 2022, CUMARTESİ
17.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mağusa T.Gücü (Serhan Şimşek)
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı (Evren Karademir)
17.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Y.Dumlupınar-Küçük Kaymaklı (Turgay Misk)
17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ü.Yurdu-Lefke (Emre Öztaşlı)
 
 Aksa 1. Lig 
BUGÜN
Görneç-Düzkaya:           3 – 6
Çanakkale-G.Birliği:      2 – 2
30 NİSAN 2022, CUMARTESİ
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China Bazaar G.Gücü-Yalova (Hüseyin Eyyüpler)
17.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Mormenekşe (Osman Özpaşa)
17.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-Maraş (Fehim Dayı)
17.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SFC Dörtyol-İncirli (Ali Özer)
17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.Değirmenlik (Kerem Eran)
 
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