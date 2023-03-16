Aksa Futbol Liglerinde 21 haftanın hakemleri açıklandı

Aksa Futbol Liglerinde 21. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemleri açıklandı.
Süper Ligde Cumartesi günü 2 Pazar günü ise 5 maç oynanacak. Birinci Ligde ise Cumartesi günü 6, Pazar gün ise 2 maç oynanacak.
Tüm maçların 15.00’de başlayacağı süper Lig ve 1. Ligde haftanın maçlarının hakemleri şöyle:
AKSA SÜPER LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Yonpaş Dumlupınar (Hakan Ünal)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-ChinaB.G.Gücü (Osman Özpaşa)
15.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüler)
15.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı (Evren Karademir)
15.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Cihangir (Serkan Şimşek)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Lefke (İsmail Ercan)
AKSA 1.LİG
18 Mart 2023, Cumartesi
15.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Yeniboğaziçi (Fehim Dayı)
15.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yenierenköy-Düzkaya (Ferhat Tuna)
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Lapta (Mustafa Öztugay)
15.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Binatlı (Emre Öztaşlı)
15.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-Pera Gençler Birliği (Ali Özer)
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne Halk Evi-Ünimar Maraş (Turgay Misk)
19 Mart 2023, Pazar
15.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Baf Ülkü Yurdu-Yalova (Mehmet Sezener)
15.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-İncirli (Hüseyin Özkan)
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