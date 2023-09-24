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Aksa Futbol Liglerinde 1. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Liglerinde 1. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
MağusaT.Gücü – Çetinkaya: 7 – 1
Lefke – Y.Dumlupınar: 0 – 1
Göçmenköy – Yeniboğaziçi : 3 – 0
K.Kaymaklı – ChinaB.G.Gücü:1 – 2
Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami – PeraL.G.Birliği: 3 – 1
A.Yeşilova – Doğan T.Birliği: 1 – 2
Mesarya – Cihangir: 0 – 1
25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – M.Karşıyaka (Evren Karademir)
 
AKSA 1.LİG
Girne H.Evi – Dem’sCons. Çanakkale: 1 – 0
Yalova – Binatlı: 0 – 0
Esentepe – M.HacıaliYılmazköy: 1– 1
Lapta – Düzkaya: 0 – 1
Maraş – Geçitkale: 4 – 4
Mormenekşe – Ozanköy: 2 – 2
Gönyeli – Hamitköy: 2 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Miracle Değirmenlik: 0 – 5
 
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