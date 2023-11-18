Aksa Futbol Ligleri 9. Hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Dün
Doğan T.Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 1
Bugün
Yenicami-Türk Ocağı: 4 – 2
Yeniboğaziçi-China B.G.Gücü: 2 – 6
Cihangir-Çetinkaya: 2 – 1
19 Kasım 2023, Pazar
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Lefke (Ferhat Tuna)
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-K.Kaymaklı (Turgay Misk)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Mesarya (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Yonpaş Dumlupınar (Tufan Çerçioğlu)
AKSA 1.LİG
Bugün
Esentepe-Gönyeli: 1 – 0
Binatlı-Miracle Değirmenlik: 0 – 2
Dem’s Cons. Çanakkale-Geçitkale: 2 – 3
M. Hacıali Yılmazköy-Düzkaya: 3 – 3
19 Kasım 2023, Pazar
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Baf Ü.Yurdu (Mehmet Sezener)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Lapta (Mustafa Torun)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe- Ünimar Maraş (Hüseyin Eyyüpler)
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