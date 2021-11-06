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AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG
 
Lefke – Gönyeli,                   1 – 1
Küçük Kaymaklı – Binatlı,    3 – 0
Yeşilova – Hamitköy,            1 – 1
Dumlupınar – Göçmenköy,   1 – 1
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
Mesarya – DTB, 100. Yıl Stadı, Osman Özpaşa
YAK – GHE, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
TOL – MTG, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
 
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi         0 – 0
İncirli – Çetinkaya,                1 – 3  
Mormenekşe – Maraş           1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka,  2 – 4
Düzkaya – Esentepe,            2 – 1
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
GB – Değirmenlik, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Görneç – BB, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal
Çanakkale – Dörtyol, Muharrem DöveçStadı, Hüseyin Özkan
 
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