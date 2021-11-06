AKSA Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Lefke – Gönyeli, 1 – 1
Küçük Kaymaklı – Binatlı, 3 – 0
Yeşilova – Hamitköy, 1 – 1
Dumlupınar – Göçmenköy, 1 – 1
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
Mesarya – DTB, 100. Yıl Stadı, Osman Özpaşa
YAK – GHE, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
TOL – MTG, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
BÜY – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, Fehim Dayı
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi 0 – 0
İncirli – Çetinkaya, 1 – 3
Mormenekşe – Maraş 1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka, 2 – 4
Düzkaya – Esentepe, 2 – 1
7 Kasım Pazar, Saat 14:30
GB – Değirmenlik, Cumhuriyet Stadı, Tufan Çerçioğlu
Görneç – BB, 3 Şehitler Stadı, Hakan Ünal
Çanakkale – Dörtyol, Muharrem DöveçStadı, Hüseyin Özkan
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