Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları

AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – Cihangir: 0-2
Yenicami – Y. Dumlupınar: 1 – 4
Mağusa T. Gücü – M. Karşıyaka: 3 – 1
A. Yeşilova – Lefke: 2 – 2
Pera L. G. Birliği – CB Gençlik Gücü: 2 – 1
Yeniboğaziçi – Çetinkaya: 1 – 1
Göçmenköy – Türk Ocağı: 3 – 1
Mesarya - K. Kaymaklı 1 – 2
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe – M. Değirmenlik: 0 – 0
Girne H. Evi – Geçitkale: 2 – 1
M. HacıaliYılmazköy – Ozanköy: 0 – 0
Yalova – ÜnimarMaraş : 3 – 1
Esentepe – Baf Ülkü Yurdu: 3 – 0
Gönyeli – Lapta: 5 – 1
Dem’s C. Çanakkale – Düzkaya : 2 – 1
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