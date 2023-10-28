Aksa Futbol Ligleri 6. Hafta günün sonuçları

SÜPER LİG 6.HAFTA
28 Ekim 2023, Cumartesi
Lefke – Göçmenköy: 0 – 1
Türk Ocağı – Mesarya: 2 – 4
Cihangir – PeraL.G.Birliği: 3 – 1
Yeniboğaziçi – Doğan T.Birliği: 0 – 4
29 Ekim 2023, Pazar
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı ChinaB.G.Gücü – MağusaT.Gücü (Zekai Töre)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka – Yenicami (Fehim Dayı)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar – A.Yeşilova (Ferhat Tuna)
30 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya – K.Kaymaklı (Kerem Eran)
BİRİNCİ LİG 6.HAFTA
28 Ekim 2023, Cumartesi
Düzkaya – Mormenekşe: 2 – 2
M.Değirmenlik – Girne H.Evi: 3 – 0
Ünimar Maraş – Esentepe: 0 – 1
Hamitköy – D.C.Çanakkale: 0 – 0
29 Ekim 2023, Pazar
14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale – Yalova (Hakan Ünal)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı BafÜ.Yurdu – Gönyeli (Turgay Misk)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy – Lapta (İsmail Ercan)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy – Binatlı (Tufan Çerçioğlu)
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