Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

SÜPER LİG
Mağusa T.Gücü – Cihangir: 1 – 2
Göçmenköy – Y.Dumlupınar : 0 – 3
Mesarya – Lefke: 1 – 0
Doğan T.Birliği – Çetinkaya: 2 – 0
Yenicami – China B.G.Gücü 2 – 0
A.Yeşilova – M.Karşıyaka 2 – 3
K.Kaymaklı – Türk Ocağı 2 – 2
23 EKİM 2023, PAZARTESİ
Pera L.G.Birliği – Yeniboğaziçi
1.LİG
Mormenekşe – Hamitköy: 3 – 5
Yalova – M.Değirmenlik: 0 – 2
Gönyeli – Ünimar Maraş: 3 – 1
Lapta – Baf Ü.Yurdu: 1 – 0
Girne H.Evi – Düzkaya 2 – 3
Esentepe – Geçitkale 2 – 1
D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy 2 – 2
Binatlı – Ozanköy: 1 – 0
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