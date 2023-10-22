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Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 5. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Mağusa T.Gücü – Cihangir:   1 – 2
Göçmenköy – Y.Dumlupınar : 0 – 3
Mesarya – Lefke:                   1 – 0   
Doğan T.Birliği – Çetinkaya: 2 – 0
Yenicami – China B.G.Gücü 2 – 0
A.Yeşilova – M.Karşıyaka     2 – 3
K.Kaymaklı – Türk Ocağı      2 – 2
23 EKİM 2023, PAZARTESİ
Pera L.G.Birliği – Yeniboğaziçi
 
1.LİG
Mormenekşe – Hamitköy:      3 – 5
Yalova – M.Değirmenlik:       0 – 2
Gönyeli – Ünimar Maraş:       3 – 1
Lapta – Baf Ü.Yurdu:            1 – 0
Girne H.Evi – Düzkaya          2 – 3
Esentepe – Geçitkale             2 – 1
D.C.Çanakkale – M.H.Yılmazköy 2 – 2
Binatlı – Ozanköy:                 1 – 0
 
 
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