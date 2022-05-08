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Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta sonuçları
AKSA SÜPER LİG


Doğan T.Birliği-Gönyeli: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 4 – 2
Girne H.Evi-Hamitköy:          0 – 7
Binatlı-Cihangir :                    1 – 4
Mesarya-BafÜ.Yurdu   4 – 0
K.Kaymaklı-M.A.Yeşilova 4 – 0
MağusaT.Gücü-Göçmenköy 3 – 0
Türk Ocağı-Lefke:         1 – 1
 
AKSA 1. LİG


Yeniboğaziçi-Esentepe:  0 – 1
Maraş-SFC Dörtyol :    6 – 3
Çetinkaya-Karşıyaka:   2 – 2
G.Birliği-C.B.G.Gücü   2 – 1
Mormenekşe-Düzkaya: 1 – 1
İncirli-Çanakkale:           1 – 0
Yalova-Görneç:             4 – 0
 
 
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