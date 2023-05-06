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Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 30. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
6 MAYIS 2023, CUMARTESİ
MeritA.Yeşilova-MağusaT.Gücü:3 – 4
Yonpaş Dumlupınar-Lefke: 2 – 1
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Gönyeli (Ertelendi)
7 MAYIS 2023, PAZAR
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)
16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Cihangir (Şakir Azizoğlu)
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-K.Kaymaklı (Osman Özpaşa)
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
 
AKSA 1.Lig
Pera L. Gençler Birliği-Lapta: 1 – 1
Yenierenköy-Ünimar Maraş: 4- 5
Miracle Karşıyaka-Girne Halk Evi: 4 – 1
Esentepe-Mormenekşe: 6 – 0
Dörtyol-BafÜ.Yurdu: 3 – 0
Binatlı-İncirli : 2 – 1
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Ertelendi)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Yalova (Ertelendi)


 
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