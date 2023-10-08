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Aksa Futbol Ligleri 3. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 3. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG 3.HAFTA
DÜN
Yenicami – Yeniboğaziçi: 4 – 3
A.Yeşilova – Cihangir: 0 – 1
Mesarya – M.Karşıyaka: 2 – 0
K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar: 1 – 3
BUGÜN
Türk Ocağı – Lefke: 0 – 0
Pera L.G.Birliği – Çetinkaya : 2 – 3
9 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü – Doğan T.Birliği (Evren Karademir)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – China B.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
 
BİRİNCİ LİG 3.HAFTA
Mormenekşe – Binatlı :                    2 – 1
Girne H.Evi – M.H.Yılmazköy 0 – 1
Baf Ü.Yurdu – Maraş:           0 – 1
D.C.Çanakkale – Ozanköy :   5 – 0
BUGÜN
Yalova – Hamitköy:     3 – 1
Esentepe – Düzkaya:    2 – 0
Gönyeli – M.Değirmenlik: 1 – 4
Lapta – Geçitkale :        3 – 1
 
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