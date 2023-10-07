Aksa Futbol Ligleri 3. Hafta günün sonuçları

SÜPER LİG 3.HAFTA
DÜN
Yenicami – Yeniboğaziçi: 4 – 3
BUGÜN
A.Yeşilova – Cihangir: 0 – 1
Mesarya – M.Karşıyaka: 2 – 0
K.Kaymaklı – Y.Dumlupınar: 1 – 3
8 Ekim 2023, Pazar
15.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı – Lefke (Ferhat Tuna)
15.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği – Çetinkaya (Zekai Töre)
9 Ekim 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü – Doğan T.Birliği (Evren Karademir)
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy – China B.G.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
BİRİNCİ LİG 3.HAFTA
BUGÜN
Mormenekşe – Binatlı : 2 – 1
Girne H.Evi – M.H.Yılmazköy 0 – 1
Baf Ü.Yurdu – Maraş: 0 – 1
D.C.Çanakkale – Ozanköy : 5 – 0
8 Ekim 2023, Pazar
15.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova – Hamitköy (Mehmet Sezener)
15.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe – Düzkaya (Hüseyin Eyyüpler)
15.00 Gönyeli Stadı Gönyeli – M.Değirmenlik (Ali Özer)
15.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı Lapta – Geçitkale (Hüseyin Özkan)
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