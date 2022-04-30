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Aksa Futbol Ligleri 29. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 29. Hafta sonuçları
Aksa Süper Lig 
Göçmenköy-Yenicami:  1 – 4
Cihangir-Girne H.Evi:   2 – 1
Gönyeli-Binatlı:            3 – 1
M A.Yeşilova-Mesarya:         2 – 3
Hamitköy-MağusaT.Gücü: 0 – 2
Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 2 – 1
Y.Dumlupınar-K. Kaymaklı : 1 – 1  
Baf Ü.Yurdu-Lefke: 0 – 2
  
Aksa 1. Lig 
Görneç-Düzkaya:                   3 – 6
Çanakkale-G.Birliği:     2 – 2
ChinaB.G.Gücü-Yalova  2 – 0
Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 1 – 0
Karşıyaka-Maraş: 2 – 0
SFC Dörtyol-İncirli: 1 – 0  
Esentepe-M.Değirmenlik: 1 – 1
 
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