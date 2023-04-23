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Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG 
Göçmenköy-Gönyeli: 6 – 1
Yonpaş Dumlupınar-K.Kaymaklı: 1 – 1
Mesarya-China B.G.Gücü:  3 – 2
Hamitköy-Mağusa T.Gücü: 2 – 3
Merit A.Yeşilova-Türk Ocağı: 4 – 2
 Cihangir-Çetinkaya: 2 – 0

24 Nisan 2023, Pazartesi
19.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Lefke (Ferhat Tuna)

AKSA 1.LİG 
Miracle Karşıyaka-Esentepe: 3 – 3
M.Hacıali Yılmazköy-Girne H.Evi: 0 – 1
Dörtyol-Mormenekşe: 4 – 1
Yenierenköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 4
Yeniboğaziçi-İncirli: 5 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Binatlı-Yalova: 2 – 1
Pera L. Gençler Birliği-Ünimar Maraş: 1 – 2

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