Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Gönyeli: 6 – 1
Yonpaş Dumlupınar-K.Kaymaklı: 1 – 1
Mesarya-China B.G.Gücü: 3 – 2
Hamitköy-Mağusa T.Gücü: 2 – 3
Merit A.Yeşilova-Türk Ocağı: 4 – 2
Cihangir-Çetinkaya: 2 – 0
24 Nisan 2023, Pazartesi
19.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Lefke (Ferhat Tuna)
AKSA 1.LİG
Miracle Karşıyaka-Esentepe: 3 – 3
M.Hacıali Yılmazköy-Girne H.Evi: 0 – 1
Dörtyol-Mormenekşe: 4 – 1
Yenierenköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 4
Yeniboğaziçi-İncirli: 5 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Binatlı-Yalova: 2 – 1
Pera L. Gençler Birliği-Ünimar Maraş: 1 – 2