Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta günün sonuçları

AKSA 1.LİG
BUGÜN
Miracle Karşıyaka-Esentepe: 3 – 3
M.Hacıali Yılmazköy-Girne H.Evi: 0 – 1
Dörtyol-Mormenekşe: 4 – 1
Yenierenköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 4
Yeniboğaziçi-İncirli: 5 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Binatlı-Yalova: 2 – 1
Pera L. Gençler Birliği-Ünimar Maraş: 1 – 2
AKSA SÜPER LİG
23 Nisan 2023, Pazar
16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Gönyeli (Zekai Töre)
16.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
16.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-China B.G.Gücü (Evren Karademir)
16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Mağusa T.Gücü (Mehmet Sezener)
16.30 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Türk Ocağı (Emre Öztaşlı)
16.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Çetinkaya (Serkan Şimşek)
24 Nisan 2023, Pazartesi
19.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Lefke (Ferhat Tuna)