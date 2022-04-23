Aksa Futbol Ligleri 28. Hafta günün sonuçları

Aksa Süper Lig 28. Hafta
BUGÜN
MağusaT.Gücü-Cihangir :1 – 1
Girne H.Evi-Gönyeli: 2 – 4
24 Nisan 2022, Pazar
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Hamitköy (Ali Özer)
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-BafÜ.Yurdu (Osman Özpaşa)
16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-MeritA.Yeşilova (Zekai Töre)
16.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Göçmenköy (Fehim Dayı)
16.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-Yonpaş Dumlupınar (Mehmet Sezener)
AKSA 1. Lig 28. Hafta sonuçları
BUGÜN
Çetinkaya-Esentepe: 4 – 1
M.Değirmenlik-Yeniboğaziçi: 1 – 5
Maraş-Bostancı Bağcıl : 3 – 1
Yalova-Çanakkale: 5 – 1
Mormenekşe-Görneç: 1 – 0
G.Birliği-SFC Dörtyol: 4 – 0
İncirli-Karşıyaka: 0 – 2
Düzkaya-ChinaB.G.Gücü: 0 – 1
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