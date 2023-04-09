Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Gönyeli-Cihangir : 1 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy: 3 – 2
ChinaBazaar Gençlik Gücü-Lefke:3 – 2
Yenicami-Doğan T.Birliği: 1 – 1
K.Kaymaklı-Çetinkaya: 2 – 1
MeritA.Yeşilova-Hamitköy: 1 – 0
10 NİSAN 2023, PAZARTESİ
19.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Yonpaş Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
AKSA 1.LİG
Girne Halk Evi-Pera L. Gençler Birliği:1 – 2
BafÜ.Yurdu-Yeniboğaziçi: 2 – 3
Dörtyol-Düzkaya: 1 – 4
Esentepe-Yenierenköy: 5 – 0
Ünimar Maraş-İncirli: 4 – 0
Miracle Karşıyaka-M.HacıaliYılmazköy: 3 – 0
Yalova-Lapta: 3 – 0
Mormenekşe-Binatlı: 1 – 1
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