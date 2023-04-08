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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta günün sonuçları
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AKSA SÜPER LİG 
BUGÜN
Gönyeli-Cihangir : 1 – 3
Türk Ocağı-Göçmenköy: 3 – 2
ChinaBazaar Gençlik Gücü-Lefke:3 – 2
9 NİSAN 2023, PAZAR
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Doğan T.Birliği (Şakir Azizoğlu)
16.00 Küçük Kaymaklı Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Çetinkaya (Mehmet Sezener)
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Hamitköy (Serkan Şimşek)
10 NİSAN 2023, PAZARTESİ
19.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Yonpaş Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Girne Halk Evi-Pera L. Gençler Birliği:1 – 2
BafÜ.Yurdu-Yeniboğaziçi: 2 – 3
Dörtyol-Düzkaya:                  1 – 4
Esentepe-Yenierenköy:           5 – 0  
Ünimar Maraş-İncirli:   4 – 0
Miracle Karşıyaka-M.HacıaliYılmazköy: 3 – 0
Yalova-Lapta:               3 – 0
Mormenekşe-Binatlı:     1 – 1
 
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