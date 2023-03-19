Aksa Futbol Ligleri 21. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Hamitköy-Mesarya: 1 – 1
Yenicami-Y.Dumlupınar: 3 – 2
Gönyeli-ChinaB.G.Gücü 2 – 2
Göçmenköy-Doğan T.Birliği 1 – 2
MağusaT.Gücü-K.Kaymaklı 5 – 0
MeritA.Yeşilova-Cihangir 3 – 0
Türk Ocağı-Lefke 2 – 0
AKSA 1.LİG
Miracle Karşıyaka-Yeniboğaziçi: 2 – 2
Yenierenköy-Düzkaya: 0 – 3
Esentepe-Lapta: 2 – 0
M.HacıaliYılmazköy-Binatlı: 1 – 1
Dörtyol-Pera Gençler Birliği: 2 – 4
Girne Halk Evi-Ünimar Maraş 1 – 0
Baf Ülkü Yurdu-Yalova 2 – 2
Mormenekşe-İncirli 4 – 2
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